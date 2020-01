Francja: co Nowy Rok przyniesie Unii Europejskiej?

O tym, co w nadchodzącym roku czeka Unię Europejską, opowiadają w rozmowie z PAP francuski filozof Paul Thibaud, politolog Christophe Bouillaud i specjalista od spraw środkowoeuropejskich Jean-Yves Potel.

Według Paula Thibauda to, co się obecnie dzieje we Francji, gdzie widać głęboki rozdźwięk między władzami a społeczeństwem, można odnieść do całej Europy. Prezydent Emmanuel Macron odniósł z pewnością sukces, pokazując, że podział na lewicę i prawicę jest jałowy i bezpłodny, ale niczego nie załatwił, gdy chodzi o problemy, z jakimi boryka się Francja - ocenił filozof.

Unia Europejska - jak mówi - to część problemu, ale może i część rozwiązania. A to dlatego, że jest otwartą, nigdy nie kończącą się konstrukcją. Dotychczasowe funkcjonowanie UE nie napawa optymizmem, gdyż Unia wiele razy błądziła. Celem ponadnarodowej wspólnoty, jaką jest UE, nie może być stworzenie nowego narodu europejskiego. Jej celem musi być postawienie narodów europejskich na wysokości wyzwań globalnych - powiedział Paul Thibaud.

Jean-Yves Potel, ekspert ds. Europy Środkowej i Wschodniej, przypuszcza, że w 2020 r. sytuacja Unii nie będzie lepsza niż obecnie, gdy chodzi o prognozy krótkoterminowe. Wyjście Wielkiej Brytanii nie poprawi sytuacji - powiedział. Podkreślił przy tym, iż nie sądzi, by Unia się rozpadła. Unia Europejska "powoli zbierze się w sobie", choć "zapewne nie rozwiąże wielu naszych problemów".

Europejska wspólnota państw powinna być bardziej zjednoczona - twierdzi Potel. Powinna przejawić swą obecność tam, gdzie "stała się niewidoczna". Jeśli wziąć pod uwagę wycofywanie się Stanów Zjednoczonych ze spraw europejskich, szczególnie niepokojąca wydaje się bezsilność Unii niezdolnej do podejmowania decyzji i to zarówno w kwestiach wewnątrzunijnych, jak i w sprawach polityki światowej.

Christophe Bouillaud, profesor w Instytucie Nauk Politycznych w Grenoble ocenia, że po roku 2019, który był rokiem wielkiego zamieszania związanego z brexitem i wyborami europejskimi, Unia musi pokazać, że jest zdolna do działania. Dlatego nadchodzący rok będzie sprawdzianem. Tym bardziej, że już nie będzie wymówki w rodzaju brexitu. Nowa Komisja ma wielkie plany, a jej Europejski Zielony ład może być bardzo efektywny. Zobaczymy, co się uda osiągnąć naprawdę - powiedział politolog.

Unia Europejska musi stać się aktorem obecnym na arenie międzynarodowej - podkreślił. Przede wszystkim powinna zaznaczyć są obecność w Afryce środkowo-zachodniej, w regionie Sahelu, gdzie armia francuska doświadcza, trudności w walce z dżihadystami. Biorąc pod uwagę, że Amerykanie zamierzają opuścić ten region, konieczne jest by do Francuzów dołączyli inni Europejczycy - zaznaczył.

Podobnie wyglądają sprawy we wschodniej części regionu śródziemnomorskiego, gdzie plany międzynarodowych interwencji w Libii grożą eskalacją kryzysem o trudnym do przewidzenia natężeniu. "Dodajmy do tego wielkie prawdopodobieństwo ponownego wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, co spowoduje dalszą dezorientację polityki międzynarodowej" - wyraża obawę profesor.

"Jeśli Unii nie uda się osiągnąć tych celów, to będzie to może jeszcze nie "początek końca", ale bardzo zły prognostyk. Tym bardziej, że mamy wszystkie atuty w ręku i powinniśmy iść do przodu. Nie wolno przepuścić takiej okazji. To, że Europejczycy potrafili być zjednoczeniu wobec brexitu skłania do optymizmu: to Brytyjczycy kłócili się między sobą, a my zachowaliśmy jedność. Miejmy nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana - powiedział Christophe Bouillaud.

Rozmawiał: Ludwik Lewin