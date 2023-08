Francja: Coraz większe kary za nielegalny wynajem na platformie Airbnb mieszkań w Paryżu

Właściciele mieszkań w Paryżu, wynajmujący bez zgody władz swoje lokale na platformie Airbnb, płacą coraz większe kary sięgające nawet 50 tys. euro. Ratusz daje zgodę na krótkoterminowy wynajem bardzo niechętnie – pisze we wtorek dziennik „Le Figaro”.

Według paryskiego ratusza w tym roku nielegalne wynajmowanie na Airbnb kosztowało właścicieli mieszkań średnio 31 tys. euro w sądowym postępowaniu odwoławczym. To o 9 tys. euro więcej niż w 2022 roku.

Najwięcej kar dotyczy wynajmów w centrum Paryża (1-4 dzielnice Paryża) oraz 18. i 15. dzielnicy, ponieważ turyści chcą mieszkać blisko artystycznej dzielnicy Marais, Montmartre i wieży Eiffla i tam też jest najwięcej ofert.

Paryżanie wysyłają skargi do ratusza na wynajem Airbnb, który - według nich - powoduje wzrost przestępczości w mieście oraz przyczynia się do wzrostu cen wynajmu oraz produktów w sklepach. Władze miejskie starają się ograniczyć działalność platform typu Airbnb twierdząc, że "niszczą one tkankę miejską".