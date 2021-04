Francja: Cyberataki z Rosji i Chin na edukacyjne platformy do zdalnego nauczania

Francuskie platformy edukacyjne, wykorzystywane do zdalnego prowadzenia lekcji w szkołach ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, stały się w zeszłym tygodniu celem cyberataków z Rosji i Chin – podała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na źródła w policji.

Błędy w pracy serwerów uniemożliwiły wielu uczniom i nauczycielom uczestniczenie w zajęciach. Minister edukacji Jean-Michel Blanquer potwierdził, że ataki pochodziły z zagranicy. Centralny Urząd ds. zwalczania przestępczości związanej z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (OCLTIC) wszczął dochodzenie w tej sprawie.

Tymczasem w ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 8 536 nowych zakażeń koronawirusem, liczba infekcji od początku pandemii wzrosła do 5 067 216. W szpitalach zmarło 385 chorych. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 99 163 - podała w poniedziałek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 2172 chorych, w tym 492 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 591 i wynosi 31 262. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5916 chorych.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało dotychczas 11 030 780 osób (tj. 16,5 proc. populacji i 21 proc. dorosłych), a 3 833 501 również drugą (5,7 proc. populacji i 7,3 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 334 053 szczepienia, z czego 221 571 - pierwszą dawką, a 112 482 - również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko