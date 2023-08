Francja: Cztery departamenty objęte czerwonym alertem z powodu najwyższych temperatur w tym roku

W związku z utrzymującą się największa falą upałów i temperaturami powyżej 40 stopni Celsjusza w czterech departamentach ogłoszono najwyższy, czerwony alert – poinformował w poniedziałek podczas wizyty w Lyonie minister ds. transformacji ekologicznej Christophe Bechu.

Czerwony alert dotyczy departamentów Rhone, Drome, Ardeche i Haute-Loire. Ponadto w 49 departamentach w centralnej i południowej Francji obowiązuje alert pomarańczowy, a w 13 - żółty.

Wcześniej o możliwości wprowadzenia we wtorek czerwonego alertu w kilku departamentach mówił w telewizji BFMTV minister zdrowia Aurelien Rousseau.

"Czerwony alert odpowiada wyjątkowemu epizodowi bardzo wysokich temperatur przez dłuższy czas. Wszystkie zaangażowane służby są maksymalnie zmobilizowane" - wyjaśnia dziennik "Le Figaro".

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatury nie spadną raczej poniżej 20 st. C - ocenia portal La Chaine Meteo. "We wczesnych godzinach porannych we wtorek na południowym wschodzie oczekuje się 29 st. w Nicei i 26 st. w Marsylii" - dodaje.

Fala upałów ma potrwać do środy lub czwartku; na południu Francji temperatury mają osiągnąć nawet 43 st. C. Wyraźny spadek temperatur ma nastąpić dopiero pod koniec tygodnia.

Od 1947 roku państwowa służba meteorologiczna Meteo-France naliczyła 44 fale upałów; jedynie 9 miało miejsce przed 1989 rokiem, a pozostałe w latach 1989-2020.

"Innymi słowy, w ciągu ostatnich 35 lat wystąpiło trzy razy więcej fal upałów niż w poprzednich 35 latach" - zauważa Meteo-France.