Francja: Departament Żyronda przyjął 51 Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu

Departament Żyronda w południowo-zachodniej Francji przyjął w piątek 51 Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu. To rodziny, które były związane z francuską ambasadą lub z Francją – poinformowały lokalne władze w komunikacie prasowym.

Afgańczycy ci "zostali ewakuowani z Kabulu z powodu swoich powiązań z Francją, pracowali na rzecz interesów Francji (w Afganistanie - PAP), w szczególności dla jej armii i jej ambasady" - sprecyzowano.

Afgańczycy zostali zakwaterowani w obiekcie udostępnionym przez ratusz i zarządzanym przez państwową organizację France Horizon.

Lokalne media opisują, że wielu ewakuowanych przyjechało z jedną "torbą lub walizką dla całej rodziny". Większość osób ma rodzinę lub przyjaciół we Francji. Władze departamentu zaoferowały Afgańczykom ubrania, pościel, zestawy sanitarne.

"Ta sytuacja jest przejściowa, niewykluczone, że osoby te zostaną przeniesione, odpowiedzieliśmy na pilną potrzebę pomocy" - poinformował mer Bordeaux Pierre Hurmic.

"To był ważny moment, przybyli bardzo zmęczeni, niektórzy z traumą, z wyrazem twarzy, którego nie chcemy widzieć na twarzach dzieci" - przekazała agencji AFP wicemer Harmonie Lecerf.

Większość "wystartowała z Kabulu 48 godzin temu, a niektórzy na wyjazd czekali przez kilka dni w pobliżu lotniska. Właśnie dowiedzieli się o atakach (do których doszło w pobliżu lotniska w Kabulu) w czwartek, więc zwiększył się ich niepokój o krewnych, którzy tam pozostali" - dodała.

Ze względów na pandemię koronawirusa Afgańczycy muszą przestrzegać dziesięciodniowej kwarantanny.

Część gmin żyrondzkich w ostatnich dniach zgłosiła się na ochotnika do przyjęcia afgańskich uchodźców, 28 merów aglomeracji Bordeaux w komunikacie prasowym zobowiązało się "do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby przyjąć tych ubiegających się o azyl w ramach systemu koordynowanego przez państwo na warunkach dostosowanych do każdej sytuacji".