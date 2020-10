Francja do państw Bliskiego Wschodu: nie wzywajcie do bojkotu francuskich towarów

Władze Francji zwróciły się w niedzielę do rządów państw na Bliskim Wschodzie do "zaprzestania" wezwań do bojkotu francuskich produktów i niepopierania manifestacji przeciwko Francji, organizowanych przez - jak podkreślono - "radykalną mniejszość".

Paryż poprosił też o "zapewnienie bezpieczeństwa" Francuzom mieszkającym na terytoriach tych państw.

Wezwania do bojkotu francuskich produktów, zwłaszcza żywnościowych, a także do protestów przeciwko Francji rozpoczęły się w ostatnim czasie w świecie muzułmańskim po publikacji karykatur proroka Mahometa i po niedawnych wypowiedziach prezydenta Emmanuela Macrona na temat islamu.

"Te wezwania do bojkotu są bezcelowe i muszą się natychmiast skończyć, podobnie jak wszystkie ataki skierowane przeciwko naszemu krajowi, wykorzystywane instrumentalnie przez radykalną mniejszość" - oświadczyło francuskie MSZ w komunikacie.

Według Paryża działania te "instrumentalnie wykorzystują do celów politycznych uwagi wygłoszone" przez Macrona 2 października podczas prezentacji projektu ustawy o "walce z separatyzmem islamistycznym" oraz w zeszłym tygodniu podczas składania hołdu nauczycielowi historii Samuelowi Paty'emu, brutalnie zamordowanemu pod Paryżem 16 października przez 18-letniego czeczeńskiego islamistę urodzonego w Moskwie. Paty na swoich zajęciach z wolności słowa pokazywał karykatury proroka Mahometa.

Podczas tego hołdu Macron obiecał, że Francja będzie nadal bronić karykatur Mahometa w imię wolności słowa.

W niedzielę wieczorem francuski prezydent opublikował kilka tweetów, także w języku angielskim i arabskim, podkreślając, że odrzuca "mowę nienawiści" i będzie nadal bronił "rozsądnej debaty".

Projekt ustawy o "walce z separatyzmami" we Francji, który ma być przedstawiony w parlamencie w grudniu, jest wymierzony w radykalny islam, ma na celu wzmocnienie świeckości we Francji i utrwalenie zasad republikańskich.