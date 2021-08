Francja: Do rozpoczęcia roku szkolnego prawie 90 proc. nauczycieli będzie zaszczepionych

Do rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu prawie 90 proc. nauczycieli we Francji będzie zaszczepionych przeciw koronawirusowi – zapewnił w czwartek minister edukacji Jean-Michel Blanquer. Potwierdził, że nauka ma rozpocząć się bez opóźnień i w trybie stacjonarnym.

Jedynie w terytoriach zamorskich - na Martynice, Gwadelupie, Saint-Martin, Saint Barthelemy, a także w tzw. czerwonych strefach w Gujanie - rok szkolny rozpocznie się z opóźnieniem, 13 września.

"Żaden departament metropolitalny nie jest w takiej sytuacji jak Antyle" - podkreślił Blanquer.

Przedstawił wytyczne sanitarne, które będą obowiązywały na uczelniach, w liceach, a także w szkołach podstawowych, w których nauka odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, a uczniowie i nauczyciele będą zobowiązani nosić maseczki.

"78 proc. nauczycieli zakończyło cykl szczepień. 11 proc. otrzyma drugą dawkę. W związku z tym około 90 proc. nauczycieli (89 proc.)" jest w drodze do uzyskania pełnego szczepienia - zapewnił Blanquer.

Szef resortu poinformował również, że wśród młodzieży w wieku od 12 do 17 lat 57 proc. osób otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, a w szkołach będzie wykonywanych około 600 tys. testów na koronawirusa tygodniowo.