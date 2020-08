Francja: Dochodzenie w sprawie "naruszenia bezpieczeństwa" przez pułkownika

Francuska minister obrony Florence Parly potwierdziła w niedzielę, że wszczęto śledztwo w sprawie wysokiego rangą oficera w związku z podejrzeniem o "naruszenie przez niego zasad bezpieczeństwa".

Według radia Europe 1 francuski podpułkownik stacjonujący w bazie NATO we Włoszech jest podejrzany o przekazywanie poufnych dokumentów rosyjskim służbom specjalnym.

Francuski oficer został zatrzymany przez Generalną Dyrekcję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI), gdy przygotowywał się do powrotu do Włoch pod koniec urlopu w kraju; osadzono go w areszcie więzienia w Paryżu.

"To Francja wyszła z inicjatywą tej procedury prawnej" - powiedziała minister Parly.

"Podjęliśmy wszelkie konieczne środki ochronne, a teraz konieczne jest, aby wymiar sprawiedliwości mógł wykonać swoją pracę" - dodała nie podając dalszych szczegółów sprawy domniemanego szpiegostwa.