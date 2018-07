Francja dołącza do Irlandczyków i Brytyjczyków, wznawia eksport wołowiny do Chin

Chiny i Francja zawarły tzw. techniczne porozumienie dotyczące "higieny i kontroli" wołowiny. To kolejny europejski producent, który wraca ze swoim mięsem na gigantyczny rynek chiński.

Kilka dni temu sprawa trafiła na nagłówki gazet w Chinach, Francji i na Wyspach Brytyjskich, bo ta umowa ma duże znaczenie dla francuskich farmerów eksportujących wołowinę do Chin.

Wcześniej byli Brytyjczycy

Nieco wcześniej w mediach pojawiały się wiadomości o tym, że ​​brytyjski przemysł mięsny świętuje powrót, po 20-letnim chińskim zakazie importu, na chiński rynek. Teraz świętują Francuzi.



Zakaz, który wprowadzono po chorobie bydła (BSE) w latach 90., został zniesiony po kilku latach negocjacji, wizytach na wysokim szczeblu i szczegółowych inspekcjach gospodarstw rolnych, zakładów pakujących mięso i jego przetwórniach.



Na eksporcie wołowiny do Chin Brytyjczycy zyskać mogą nawet 250 milionów funtów w ciągu najbliższych pięciu lat. Czyli jest o co się bić. Nic dziwnego, że zarówno producenci mięsa jak i rząd w Londynie są w świetnych humorach. Ale przed nimi byli Irlandczycy.

A wszystkich wyprzedziła Irlandia

W kwietniu ​​trzy irlandzkie zakłady przetwórstwa wołowiny uzyskały zgodę na eksport swoich produktów do Chin, co uczyniło z Irlandii pierwszy kraj europejski, który uzyskał pełny dostęp do najszybciej rozwijającego się rynku wołowiny na świecie. I najbogatszego. A pięć kolejnych irlandzkich zakładów przetwórczych oczekuje na zgodę władz chińskich do rozpoczęcia handlu.



Irlandia jest coraz bardziej zainteresowana eksportem większej ilości wołowiny do Chin, również ze względu na obawy dotyczące wpływu Brexitu na rynek brytyjski. Obecnie większość irlandzkiej wołowiny trafia do Wielkiej Brytanii.



Francuzi także za chwilę będą liczyć pokaźne zyski z eksportu swojego mięsa do Chin. Bo o to długo zabiegali. Polska, niestety, wciąż jeszcze tylko na to liczy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,558 złoty (PLN) 0,129 EUR, 0,151 USD

Francja Przelicz walutę

euro (EUR)

4,336 złoty (PLN) 1 EUR, 1,173 USD

Wielka Brytania Przelicz walutę

funt szterling (GBP)

4,899 złoty (PLN) 1,130 EUR, 1,325 USD

Irlandia Przelicz walutę

euro (EUR)

4,336 złoty (PLN) 1 EUR, 1,173 USD