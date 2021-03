Francja dopuściła do użycia szczepionkę firmy Johnson&Johnson

Wysoki Rząd ds. Zdrowia (HAS) dopuścił w piątek do użycia we Francji szczepionkę firmy Johnson&Johnson. Jest to czwarta szczepionka przeciwko koronawirusowi dopuszczona do stosowania w tym kraju.

HAS zaleca stosowanie szczepionki Johnson&Johnson na obszarach, gdzie epidemia jest "szczególnie aktywna".

Ta amerykańska szczepionka w postaci pojedynczego zastrzyku może być aplikowana osobom powyżej 18 roku życia, w tym w wieku 65 lat i starszych, jak również zagrożonych rozwojem poważnej postaci Covid-19.

Szczepionkę Johnson & Johnson zatwierdził w piątek również WHO, a dzień wcześniej Europejska Agencja Leków.

Jak wskazują eksperci, Johnson&Johnson ma kilka zalet logistycznych; wymaga tylko jednego wstrzyknięcia, w przeciwieństwie do szczepionek firm Pfizer/BioNTech, Moderna czy AstraZeneca, które są podawane w dwóch dawkach w odstępie kilku tygodni. Ponadto można ją przechowywać przez 3 miesiące w standardowych lodówkach.

Z Paryża Katarzyna Stańko