Francja dostarczy sprzęt medyczny na Ukrainę przez Polskę

Na prośbę ukraińskich władz francuskie MSZ, ministerstwo zdrowia wraz z kilkoma szpitalami dostarczy do Polski ponad 28 ton sprzętu medycznego i leków – poinformowało w piątek MSZ w komunikacie.

Dostawa obejmie generator tlenu, agregat prądu, 50 aparatów oddechowych oraz leki i sprzęt ratowniczy. Darowizny zostały sfinansowane ze składek lokalnych władz i firm

Francuski zakład krwiodawstwa przekazał w marcu dwa wozy do pobierania krwi, które są obecnie używane na Ukrainie.

W czwartek pierwszy transport z 74 ukraińskimi uchodźcami wojennymi z Mołdawii wylądował w Bordeaux. Są to głównie kobiety i dzieci oraz osoby wymagające pomocy medycznej. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapowiedział w marca, że Francja przyjmie około 2500 Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Mołdawii w ramach operacji koordynowanej przez Komisję Europejską. Jednak władze mają problem ze znalezieniem chętnych Ukraińców do przyjazdu do Francji, ponieważ większość z nich chce pozostać w pobliżu granicy z Ukrainą.

Z Paryża Katarzyna Stańko