Francja: Drugi dzień z rzędu ponad 18 tys. nowych zakażeń koronawirusem

We Francji w czwartek odnotowano drugi dzień z rzędu ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem (18 129), przez co ogólna liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do ponad 671 tys. - poinformował w czwartek resort zdrowia.

Liczba osób, które zmarły z powodu Covid-19 we Francji, wzrosła w ciągu ostatniej doby o 76, do 32 521.

Szpitale w regionie paryskim przeszły w czwartek w "tryb ratunkowy", odwołując urlopy personelu i odkładając mniej pilne operacje, ponieważ pacjenci z koronawirusem stanowili blisko połowę wszystkich pacjentów na oddziałach intensywnej terapii - informuje Reuters.

Liczba osób przebywających w szpitalach z powodu Covid-19 osiągnęła najwyższy od trzech miesięcy poziom 7624 pacjentów, w tym 88 hospitalizowano w ciągu ostatniej doby. To wciąż mniej niż w momencie kulminacyjnym 14 kwietnia, kiedy w szpitalach w całym kraju przebywało 32 292 pacjentów z Covid-19, ale więcej niż 29 sierpnia, kiedy w placówkach medycznych odnotowano ich najmniej - 4530.

Na oddziałach intensywnej opieki medycznej w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 przybyło 11 chorych. Obecnie na OIOM-ach przebywa ich 1427, czyli prawie czterokrotnie więcej niż 31 lipca, kiedy było ich 371.

Minister zdrowia Olivier Veran powiedział, że nie ma planów nałożenia ograniczeń w przemieszczaniu się podczas wakacji szkolnych, które wkrótce się rozpoczną, pomimo rekordowej liczby zakażeń w kraju. W środę wykryto rekordowe 18 746 zakażeń. "Nie podjęliśmy decyzji o ograniczeniu podróżowania z jednego miasta do drugiego" - powiadomił Veran na konferencji prasowej, podczas której zapowiedział wprowadzenie od soboty maksymalnego alertu związanego z Covid-19 dla kolejnych miast: Lyonu, Grenoble, Saint-Etienne i Lille.

Minister dodał, że decyzja o wprowadzeniu maksymalnego alertu w Tuluzie i Montpellier zostanie podjęta do poniedziałku.

Maksymalny alert obowiązuje już w Paryżu, Marsylii i na Gwadelupie, departamencie zamorskim Francji, co wiąże się ze wzmocnionymi środkami sanitarnymi. Poza zamkniętymi barami i wzmocnionym protokołem sanitarnym w restauracjach przejście do strefy maksymalnego alertu związanego z Covid-19 dla Paryża oznaczało: zamknięcie targów, cyrków, zakładów fryzjerskich, sal do fitnessu i basenów dla dorosłych, a także ograniczenia w centrach handlowych, domach towarowych czy na uczelniach - przypomina AFP.

Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa we Francji do tej pory odnotowano 711 704 przypadki zakażenia koronawirusem, 32 539 osób zmarło.