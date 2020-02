Francja: Drugi przypadek śmiertelny wśród zakażonych koronawirusem

Drugi przypadek śmiertelny wśród zakażonych koronawirusem we Francji potwierdziło w środę ministerstwo zdrowia. W nocy z wtorku na środę zmarła jedna z trzech osób, u których we wtorek stwierdzono obecność tego patogenu. W kraju odnotowano dotąd 17 zakażeń.

Druga ofiara śmiertelna to 60-letni mężczyzna; jest on pierwszym Francuzem wśród dwójki zmarłych. Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa we Francji, a zarazem pierwszą w Europie, był chiński turysta.