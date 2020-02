Francja: Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem

We Francji we wtorek stwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował dyrektor generalny ds. zdrowia publicznego we francuskim resorcie zdrowia dr Jerome Salomon. Obie osoby niedawno wróciły z wycieczek.

Zainfekowane koronawirusem osoby do Francuz, który wrócił z wycieczki do Lombardii we Włoszech, i młoda Chinka, która wróciła z wycieczki do Chin.

Salomon powiedział, że oboje są w szpitalu, a ich stan jest określany jako dobry.

Łącznie - razem z dwoma nowymi przypadkami - we Francji zanotowano dotąd 14 przypadków zakażenia. Jedna z chorych osób zmarła, 11 pozostałych zostało wyleczonych i opuściło już szpital.