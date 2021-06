Francja: Dwa pierwsze zgony z powodu wariantu Delta

Władze medyczne odnotowały w sobotę dwa pierwsze zgony spowodowane wariantem Delta koronawirusa. Te dwie osoby w wieku 42 i 60 lat nie były szczepione, a ich stan zdrowia „wyróżniał się czynnikami ryzyka”, podają lekarze.

Wariant Delta reprezentuje obecnie od 9 do 10 proc. przypadków koronawirusa we Francji, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Regionalna Agencja Zdrowia (ARS) w Gers w regionie Oksytanii w południowo-zachodniej części kraju ogłosiła natychmiastowy plan zapobiegawczy w celu uniknięcia powrotu epidemii w regionie.

"Wirus nie zatrzymuje się na granicach departamentów" - zakomunikował w sobotę ARS, przypominając, że sąsiadujący z Gers departament Landes "odnotowuje znaczny wzrost liczby osób zakażonych tym wariantem". ARS wezwał lokalnych mieszkańców do masowego udziału w testach przesiewowych i szczepieniach.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2128 osób. W szpitalach zmarło 12 pacjentów z Covid-19. Liczba ofiar od początku pandemii wzrosła do 110 980 - podała w sobotę Agencja Zdrowia publicznego (SPF).

W szpitalach leczonych jest 9024 pacjentów, 1349 na oddziałach intensywnej opieki.

Z Paryża Katarzyna Stańko