Francja: Dwaj imamowie twierdzili, że kobiece ciała zamieszkuje diabeł; MSW reaguje

Dwaj imamowie w departamentach Loary i Hauts-de-Seine opisali kobiety jako „zamieszkiwane przez diabła”. Części muzułmanek zabraniano uczestnictwa w modlitwie w czasie pandemii. Szef MSW Gerard Darmanin domaga się zwolnienia imamów łamiących obowiązujące we Francji prawo gwarantujące równość płci.

Imamowie w kazaniach oskarżali kobiety o brak skromności, zwłaszcza "te, które dzielą się lekcjami makijażu lub strojami na portalach społecznościowych, które podkreślają kształty ich ciał, które zamieszkuje diabeł" - informuje dziennik "Le Figaro" w piątek.

Jeden z imamów nakazywał muzułmańskim kobietom podporządkować się "ściśle swoim mężom", nakazując im "posłuszeństwo palcom Allaha i palcom ich mężów".

Kazanie zostało opisane przez radną miejską Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, Isabelle Surply.

Minister spraw wewnętrznych wezwał do dymisji obu imamów z powodu kazań "nie do przyjęcia", jak ujął. Darmanin nakazał również wezwać do prefektury członków organów zarządzających meczetami Ennour w Gennevilliers (Hauts-de-Seine) i meczetu Attakwa w Saint-Chamond (Loara).

Meczet w Roubaix jest również na oku francuskiego MSW, ponieważ wykluczał kobiety z modlitwy od początku pandemii.

Po tym, jak imamowie zostali wezwani przez lokalnego prefekta, jeden z przywódców duchowych bronił się, mówiąc: "Aby iść do raju, kobiety muszą szanować prawo Allaha. Ale mężczyźni też. Każdy ma swoje prawa wobec innych. Jesteśmy równi. Nasze córki nie muszą siedzieć w domu. Chodzą do szkoły, zostają lekarzami, inżynierami lub pilotami samolotów" - zapewnił. "Szkoda, że na pięć stron kazania pamiętamy tylko jedno zdanie. Zwłaszcza, że za punkt honoru stawiam sobie mówienie po francusku, aby każdy mógł zrozumieć" - stwierdził imam.

Według prefektury Loary spotkanie odbyło się w czwartek, w dniu wysłania listu ministra Darmanina do prefektów. Prefekt Loary zażądał dymisji imama.

Szef MSW wezwał również do reakcji zarząd meczetu w związku z wykluczaniem kobiet z modlitw w budynku w czasie pandemii. "To nie jest kwestia wykluczenia. To problem ograniczonej przestrzeni" - bronił się w lokalnej prasie wiceprezydent meczetu Sunna w Roubaix Kamel Amrane.

Od początku pandemii w meczecie został ustalony limit 800 miejsc, podczas gdy w normalnych warunkach budynek może pomieścić 1900 mężczyzn i 600 kobiet w odrębnym pomieszczeniu. Powołując się na teksty Koranu, imamowie zdecydowali, że obie sale modlitw będą przeznaczone w czasie pandemii jedynie dla mężczyzn.

"W piątki i większe święta obowiązek kultu jest dla mężczyzn, zwłaszcza w przypadku pandemii; dla kobiet przyjście do meczetu jest opcjonalne. Lepiej, żeby modliły się w domu" - przekonywał imam.

Prefektura potwierdziła, że prefekt przyjmie w przyszłym tygodniu szefa meczetu w związku z ograniczeniami dostępu do budynku dla kobiet.

Z Paryża Katarzyna Stańko