Francja: Dwie kolejne ofiary śmiertelne koronawirusa; już 377 przypadków zakażenia

Ministerstwo zdrowia Francji poinformowało w czwartek o dwóch kolejnych w tym kraju zgonach z powodu Covid-19, co łącznie zwiększyło ich liczbę do sześciu. W ciągu doby wykryto 92 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii, co zwiększyło bilans infekcji do 377.

Zmarli to 64-letnia osoba z departamentu Aisne i 73-letnia osoba z departamentu Oise na północy kraju, jednego z głównych centrów epidemii we Francji - przekazał resort zdrowia w oświadczeniu. Poprzednie zgony dotyczyły pacjentów z grup zwiększonego ryzyka lub w podeszłym wieku.

W Regionie Centralnym - Dolinie Loary, ostatnim regionie administracyjnym Francji, w którym do tej pory nie potwierdzono żadnego zakażenia, w czwartek zgłoszono dwa przypadki - podaje AFP.