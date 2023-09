Francja: Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w strzelaninie w Marsylii

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie, do której doszło czwartek wieczorem w Marsylii na południu Francji. "Sprawca, który był uzbrojony w długą broń, uciekł samochodem" - podały źródła policyjne, które cytuje AFP.

Do strzelaniny doszło około godz. 19.40 na północy miasta. Spalony samochód został później odnaleziony w pobliżu miejsca zdarzenia, jednak na razie nie udało się policji ustalić na pewno, czy to nim uciekł napastnik.

Jak pisze AFP, nie jest też jasne, czy czwartkowa strzelanina związana była z wojnami gangów, ale to właśnie one są przyczyną większości podobnych incydentów w drugim, co do wielkości, mieście Francji.

W połowie września młoda kobieta została w swoim mieszkaniu w Marsylii trafiona zabłąkanym pociskiem z automatu Kałasznikowa w czasie ulicznych porachunków gangów handlarzy narkotyków.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin zapowiedział wtedy, że w Marsylii rozlokowana zostanie w listopadzie specjalna jednostka policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Mieszkańcy Marsylii w rozmowie z mediami podkreślali, że nie czują się bezpieczni w mieście nawet w swoich mieszkaniach.

Francuski portal Numbeo, oceniający jakość życia w poszczególnych regionach i miastach kraju, ostrzega, że w 100-stopniowej skali przestępczość w Marsylii plasuje się na poziomie 71,71, a przestępczość związana z handlem narkotykami sięga 74,34.

Według ustaleń AFP, od początku roku w porachunkach gangów narkotykowych zastrzelone zostały w Marsylii 42 osoby, w tym trzy przypadkowe osoby.