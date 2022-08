W mieście Bergerac, w regionie Nowa Akwitania na południowym zachodzie Francji, doszło w środę do eksplozji w fabryce nitrocelulozy; są ranni, ale na razie nie wiadomo ile osób zostało poszkodowanych.

Na miejscu wybuchł pożar. Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczy policja i straż pożarna.

Lokalne władze rekomendują, by nie zbliżać się do fabryki, ponieważ może dojść do skażenia terenu nitrocelulozą.