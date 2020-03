Francja: Emmanuel Macron: "Jesteśmy na początku epidemii"

Prezydent Emmanuel Macron odwiedził we wtorek centrum informacyjne Samu paryskiego szpitala Necker-Enfants Malades. „Jesteśmy we Francji na początku epidemii, ale jesteśmy do niej przygotowani” – stwierdził polityk.

Podczas spotkania z personelem oraz dziennikarzami Macron zapewnił, że Francja jest przygotowana na epidemię Covid-19, a w kilku francuskich departamentach mamy już do czynienia z epidemią.

"Środki podejmowane przez władze zostaną dostosowane do zmieniającej się sytuacji" - zapewnił prezydent pytany o ewentualne ogłoszenie epidemii na terenie całego kraju.

Centrum informacyjne Samu odbiera w ostatnim czasie około 6 tys. połączeń dziennie, dwa razy więcej niż normalnie. Pytania dotyczą obecnie przede wszystkim zakażeń koronawirusem. Do obsługi centrum zmobilizowani zostali studenci medycyny i emerytowani lekarze.

To drugi odwiedzony przez prezydenta szpital w czasie epidemii Covid-19. Wcześniej Macron odwiedził paryski szpital Pitie-Salpetriere, gdzie zmarła pierwsza francuska ofiara koronawirusa, 60-letni nauczyciel z Oise na północy kraju.

W ubiegłym tygodniu Macron zaprosił do Pałacu Elizejskiego około trzydziestu najważniejszych naukowców pracujących nad lekami i szczepionkami przeciwko Covid-19, a w piątek spotkał się z pacjentami domu spokojnej starości, podkreślając, że osoby starsze są najbardziej narażoną grupą społeczną.

We Francji z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19 ponad 300 tys. z 12 mln uczniów nie chodzi od poniedziałku do szkoły z powodu kwarantanny. Władze Korsyki zamknęły szkoły w stolicy wyspy, Ajaccio. Większość szkół zostało zamkniętych również w dwóch departamentach szczególnie dotkniętych Covid-19, Oise i Haut Rhin na północy kraju. W pozostałych regionach, w tym w Paryżu, szkoły zamykane są lokalnie.

Do tej pory odnotowano we Francji 1412 przypadków zakażenia koronawirusem, a 30 osób zmarło. We wtorek Pałac Elizejski poinformował o wzmocnieniu środków ochronnych przeciwko Covid-19 podejmowanych w celu ochrony prezydenta.

W biurach prezydenta Republiki nie są już organizowane żadne spotkania, wizyty oficjalne ograniczono do minimum. Zwraca się uwagę na dotykane przez niego przedmioty, takie jak długopisy, podkładki lub teczki. Współpracownicy prezydenta również zostali poproszenie o wzmocnienie środków ostrożności.

Z Paryża Katarzyna Stańko

