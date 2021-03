Francja: Epidemiolog: spadku liczby zakażeń spodziewamy się najwcześniej od maja

Kampania szczepień przeciw Covid-19, wzrost odporności zbiorowej i nadejście wiosny powinny doprowadzić we Francji do „stosunkowo dużego spadku liczby zakażeń", obserwowanego od maja, czerwca lub lipca - ocenił w piątek paryski epidemiolog Renaud Piarroux.

Ekspert ostrzegł jednak, że poprawa sytuacji epidemicznej może być krótkotrwała i trwać kilka miesięcy do roku, ponieważ - jak podkreślił - odporność na Covid-19 nie jest tak silna, jak odporność nabyta np. przeciwko odrze.

Wypowiadając się w stacji BFM TV, Piarroux nie wykluczył, że nawrót epidemii nastąpi tegorocznej jesieni, jeśli państwa nie przeprowadzą sprawnie kampanii szczepień. Niewiadomą pozostaje stopień odporności wariantów brazylijskiego oraz południowoafrykańskiego na szczepionki.

Epidemiolog odrzucił pogląd, że "lepiej jest nauczyć się żyć z wirusem", i wskazał, że Francja niewątpliwie przekroczy granicę 100 tys. zgonów z powodu Covid-19.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 23 507 kolejnych osób, w szpitalach zmarło 238 chorych z Covid-19, natomiast w domach opieki od wtorku odnotowano 201 zgonów. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła zatem o 439 do 88 300 od początku pandemii, a zakażonych do 3 859 102 - podała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1397 chorych z Covid-19, w tym 324 na oddziały intensywnej terapii. Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się o 126 i wynosi 24 765. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 3680 chorych.

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi otrzymało dotąd we Francji 3 392 269 osób, a dwie dawki - 1 839 826. W ciągu doby wykonano rekordową liczbę prawie 250 tys. szczepień.

Z Paryża Katarzyna Stańko