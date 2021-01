Francja: Epidemiolog: z powodu brytyjskiej odmiany koronawirusa granice powinny być zamknięte

Rząd Francji powinien rozważyć zamknięcie granic nie tylko z Wielką Brytanią, ale i z innymi krajami silnie dotkniętymi brytyjską odmianą koronawirusa - powiedział w poniedziałek epidemiolog i doradca francuskiego rządu Arnaud Fontanet.

Ekspert, który wystąpił w telewizji BFM TV, podkreślił też, że aby opanować sytuację związaną z pandemią Covid-19 we Francji należy zaszczepić przed końcem marca 10-15 mln osób, a do końca czerwca - kolejnych 25-30 mln.

W czwartek premier Jean Castex zapowiedział, że granica Francji z Wielką Brytanią pozostanie zamknięta do odwołania; ponadto do 20 stycznia przedłużono obowiązującą w kraju godzinę policyjną - od godz. 20 do godz. 6.

Również w piątek minister zdrowia Olivier Veran oznajmił, że władze zdają sobie sprawę z powagi sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się mutacji koronawirusa odkrytych w Wielkiej Brytanii i RPA. Mutacja brytyjska jest do 70 proc. bardziej zaraźliwa, występuje dużo przypadków poważnych - podkreślił Veran.