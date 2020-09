Francja: Fala upałów przewidywana do czwartku - nawet 38 st. C

W poniedziałek i w kolejnych dniach aż do czwartku temperatura we Francji będzie bardzo wysoka i miejscami może dochodzić nawet do 38 stopni Celsjusza - wynika z prognoz francuskich służb meteorologicznych i klimatycznych Meteo France.

Wartości maksymalne temperatury wciąż rosną, zwłaszcza na północnym i północnym zachodzie kraju, wahając się od 30 do 36 st. C. Władze ostrzegają osoby starsze przed wychodzeniem z domu w południe i popołudniami, gdy jest najupalniej.

Minimalne temperatury będą wahać się od 7 do 16 stopni w północnej części kraju i od 14 do 22 stopni na południu. W najbliższych dniach temperatura lokalnie osiągnie 37-38 stopni.

We Francji powietrze pozostaje suche i gorące, głównie dzięki napływowi mas powietrza znad Afryki.

Na wybrzeżu Atlantyku niebo będzie się stopniowo zachmurzało, m.in. w departamencie Finistere i we francuskim Kraju Basków.

Z Paryża Katarzyna Stańko