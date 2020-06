Francja: Filozof Alain Finkielkraut: Nowy antyrasizm jest "komunizmem XXI wieku"

Pojęcie „białego przywileju” jest rodzajem antyrasizmu, a ten jest „komunizmem XXI wieku” – uważa francuski filozof Alain Finkielkraut, dla którego uzasadnione emocje, które nastąpiły po śmierci George'a Floyda w USA, zmieniły się w szaleństwo.

"Wstyd za bycie białym zastąpił burżuazyjne wyrzuty sumienia" - mówi Finkielkraut w wywiadzie dla czwartkowego dziennika "Le Figaro".

"Rozumiem Amerykanów, którzy spontanicznie wyszli na ulice, aby wyrazić obrzydzenie, wstyd i gniew. Ale zadaję sobie również pytanie: czy całą prawdę o Ameryce można wydedukować z tego obrazu?" - zastanawia się filozof wyliczając, że to biali częściej stają się ofiarami przemocy niż czarnoskórzy mieszkańcy USA.

Według Finkielkrauta prezydent Donald Trump popełnia błąd zaogniając napiętą sytuację w USA, zamiast poszukać wsparcia u czarnoskórych burmistrzów amerykańskich miast, potępiających zamieszki i rabunki, które towarzyszą protestom przeciwko śmierci Floyda.

Sytuacja w USA porównywana jest z napięciami na tle rasowym we Francji. Zdaniem filozofa jednak "to nie wszechobecność i wszechmoc państwa policyjnego" jest problemem, ale raczej "słabość i rezygnacja państwa z tego, co nazywa się utraconymi terytoriami Republiki".

Finkielkraut antyrasizm nazywa "komunizmem XXI wieku", który oskarża cywilizację Zachodu o całe zło świata: niewolnictwo, kolonializm, seksizm i homofobię.

Tymczasem antyrasizm nie jest już - zdaniem filozofa - obroną godności ludzkiej, ale nową ideologią, wizją świata, w której nie ma ani handlu niewolnikami, ani arabsko-muzułmańskiego antysemityzmu, obecnego wśród części czarnej społeczności amerykańskiej, ani demonstracji chińskich i wietnamskich w Paryżu przeciwko obelgom i napadom ze strony czarnoskórych czy imigranckich środowisk.

Tak rozumiany antyrasim "jest najbardziej przerażającą i groteskową patologią naszych czasów" - mówi Finkielkraut, wskazując, że ideologia ta domaga się "wymazania" obecności białych, których cywilizacja jest kwestionowana i oskarżana o całe zło świata.

z Paryża Katarzyna Stańko