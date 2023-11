Francja: Filozof Bernard-Henri Levy: Putin zawarł wielki sojusz między rosyjskim imperializmem a radykalnym islamem

Putin zawarł wielki sojusz między rosyjskim imperializmem a radykalnym islamem. Ukraińcy walczą z Rosją, która jest w trakcie rozpoczynania wojny światowej i stała się siłą jednoczącą niebezpieczny sojusz imperializmu rosyjskiego, chińskiego, irańskiego i tureckiego - mówi filozof, pisarz i scenarzysta Bernard-Henri Levy.

Levy wskazuje na "ideologiczny sojusz mesjanizmu prawosławnego z mesjanizmem muzułmańskim, zaaranżowany przez ideologów Putina, takich jak Aleksander Dugin, przeciwko judaizmowi i katolicyzmowi".

Kreml był świadomy ataku 7 października Hamasu na Izrael i czerpie z niego korzyści geopolityczne - wskazuje Levy. Według filozofa "Hamas jest organizacją nazistowską, która nie istniałaby bez strategicznego i finansowego wsparcia Iranu. A za Iranem stoi Rosja."

"Ukraińcy walczą z krajem, Rosją, który rozpoczyna wojnę światową. Jeśli Putin wygra, naprawdę wierzę, że byłby to koniec Europy, władzy Zachodu, wpływu jego wartości" - podkreśla filozof. - "Putin od 20 lat próbuje zniszczyć Zachód, ale my tego nie widzieliśmy, wyciągając do niego rękę i oferując różnego rodzaju porozumienia" - zauważa Levy.