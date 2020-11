Francja: Główny świadek w śledztwie przeciwko Sarkozy’emu wycofał zarzuty

Główny świadek oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkozy’emu (2007-2012) w śledztwie w sprawie finansowania przez libijski reżim Muammara Kadafiego jego kampanii prezydenckiej w 2007 r. wycofał swoje zarzuty.

Francuski biznesmen pochodzenia libańskiego Ziad Takieddine wycofał w środę wszystkie swoje oskarżenia w tej sprawie - podaje w czwartek francuski dziennik "Le Figaro", określając to jako "niesamowity zwrot w śledztwie".

W nagraniu opublikowanym przez tygodnik "Paris Match" i stację BFM TV Takieddine oświadczył: "Mówię to głośno i wyraźnie, sędzia (Serge) Tournaire odwrócił na swój własny sposób moje zeznania, co jest całkowicie sprzeczne z tym, co powiedziałem. Nie było funduszy na kampanię prezydencką Sarkozy'ego".

Takieddine przebywa w stolicy Libanu - Bejrucie, dokąd zbiegł przed francuskim wymiarem sprawiedliwości.

"To zeznanie wystarczy, by obalić śledztwo całej machiny sądowniczej, która ściga byłego szefa państwa od 2012 r." - ocenia "Le Figaro", cytując adwokata Sarkozy'ego. Prawnik podkreśla, że "nigdy nie udało się wytropić żadnej sumy, ani nie zidentyfikowano najmniejszego funduszu" na kampanię Sarkozy'ego, pochodzących z otoczenia Kadafiego.

Sam Sarkozy tuż po publikacji nagrania Takieddine'a pogratulował sobie na Twitterze, pisząc: "Główny oskarżyciel przyznaje się do swoich kłamstw. Nigdy nie dał mi żadnych pieniędzy, nigdy nie było żadnego nielegalnego finansowania mojej kampanii w 2007 r.".

Śledztwo, wszczęte przeciwko Sarkozy'emu w 2012 r. po artykułach portalu śledczego Mediapart, wciąż trwa. 6 października po raz kolejny przesłuchano byłego prezydenta i oskarżono go o "udział w zorganizowanej grupie przestępczej".

W sprawie nielegalnego libijskiego finansowania kampanii były szef państwa został już oskarżony w marcu 2018 roku. Zarzucono mu wówczas "bierną korupcję", "ukrywanie defraudacji środków publicznych" i "nielegalne finansowanie kampanii".

Z Paryża Katarzyna Stańko