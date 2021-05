Francja grozi wyspie Jersey odwetem za blokowanie dostępu francuskim rybakom do łowisk

Francja jest gotowa uciec się do „środków odwetowych” wobec wyspy Jersey, jeśli brytyjskie władze będą nadal ograniczać dostęp francuskich rybaków do łowisk - zagroziła we wtorek minister ds. morza Annick Girardin.

"Jesteśmy gotowi do użycia środków odwetowych" - oznajmiła podczas przesłuchania w Zgromadzeniu Narodowym minister Girardin, cytowana przez agencję AFP.

Minister zasugerowała, że Francja może odciąć przesył energii elektrycznej na Jersey, co Francja gwarantuje wyspie, będącej terytorium zależnym Wielkiej Brytanii, położonym niedaleko od północno-zachodnich wybrzeży Francji.

Z Paryża Katarzyna Stańko