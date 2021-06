Francja: Gwarancja finansowania szpitali na czas pandemii przedłużona o sześć miesięcy

Rząd zdecydował o przedłużeniu gwarancji finansowania szpitali publicznych do końca roku. Ma to zapewnić im przychody co najmniej równe wpływom sprzed pandemii Covid-19.

System ten, obowiązujący od marca 2020 r., przez 15 miesięcy utrzymywał dochody zakładów opieki zdrowotnej na poziomie z 2019 r oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z kryzysem zdrowotnym.

Spadek aktywności, spowodowany odwoływaniem zabiegów i operacji podczas trzech fal epidemii, został w pełni zrekompensowany, podobnie jak wzrost płac w związku z opieką nad pacjentami z koronawirusem.

Gwarancja pozwoli również szpitalom na przygotowanie się do ewentualnej czwartej fali pandemii na jesieni.

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 4 475 osób. W szpitalach zmarło 68 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 110 299 - podała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 297 zainfekowanych, w tym 74 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia zmniejszyła się o 436 i wynosi 13 090. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 245 chorych.

Od początku pandemii jedną dawkę szczepionki otrzymało 29 444 218 osób (tj. 44 proc. populacji i 56,1 proc. osób dorosłych), a 13 369 751 - dwie dawki (tj. 20 proc. populacji i 25,5 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 674 124 osoby, z czego 387 255 pierwszą dawką, a 286 869 - drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko