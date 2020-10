Francja: Hołd dla Samuela Paty podczas procesu ws. ataków terrorystycznych z 2015 r.

Na poniedziałkowej rozprawie dotyczącej zamachów terrorystycznych ze stycznia 2015 r. złożono hołd Samuelowi Paty, nauczycielowi z podparyskim Conflans-Sainte-Honorine, któremu zamachowiec ściął w piątek głowę.

Specjalny sąd przysięgłych w Paryżu, gdzie 14 osób jest oskarżonych o wsparcie logistyczne dla sprawców zabójstw w siedzibie tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo" oraz w podparyskim Montrouge i w sklepie HyperCacher w Paryżu, "pragnie wyrazić swoje emocje po zabójstwie" Samuela Paty - powiedział przewodniczący składu sędziowskiego Regis de Jorna.

Ten nauczyciel "zginął dlatego, że przekazywał swoim uczniom to, w co wierzył i co reprezentował: wolność myśli i wolność wypowiedzi" - powiedział.

"Po raz kolejny chodzi o karykatury (opublikowane w) +Charlie Hebdo+", ale "zginęli nie ci, którzy je rysowali, ale ci, którzy je pokazali" - zauważył prawnik tygodnika Richard Malka.

We Francji "istnieje wolność wypowiedzi, jest wolność nauczania. Mieliśmy rację, publikując te karykatury, Samuel Paty miał rację, mówiąc o nich" - podkreśliła redakcja "Charlie Hebdo" w oświadczeniu.

"Kiedy profesorowi tchórzliwie i ohydnie ścina się głowę za nauczanie o wolności słowa, wszyscy jesteśmy poruszeni" - powiedział jeden z obrońców na procesie Jean Chevais. "Bądźmy zjednoczeni podczas minuty ciszy dla Samuela Paty" - dodał.

W środę wieczorem przewidziany jest hołd dla Samuela Paty, który organizują władze wraz z rodziną zamordowanego. Rozważane jest również pochowanie nauczyciela w paryskim Panteonie, gdzie spoczywają najbardziej zasłużone dla Francji osoby.

W piątek po południu 18-letni Abdullah A., urodzony w Moskwie Czeczen i uczeń liceum w Conflans-Sainte-Honorine, brutalnie zamordował Samuela Paty, nauczyciela historii w tej szkole. Ofiarę z obciętą głową znaleziono około 200 metrów od szkolnego budynku. W trakcie policyjnej akcji sprawca morderstwa został zastrzelony. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie "zabójstwa w związku z działalnością terrorystyczną".

Z Paryża Katarzyna Stańko