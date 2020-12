Francja: Huawei otworzy fabrykę w Brumath

Chiński gigant telekomunikacyjny Huawei otworzy w Brumath we wschodniej Francji swoją pierwszą poza Chinami fabrykę produkującą rozwiązania technologiczne dla sieci komórkowych – poinformował koncern w czwartek w komunikacie prasowym.

Koszt inwestycja ma wynieść co najmniej 200 mln euro, a zakład początkowo będzie zatrudniać 300 osób. Wartość przyszłej produkcji szacowana jest na 1 mld euro rocznie. Fabryka ma produkować przede wszystkim sprzęt związany z technologią 5G na rynek europejski.

Huawei ma już sześć centrów badawczo-rozwojowych we Francji. Ostatnie zostało otwarte w październiku w centrum Paryża. Grupa zatrudnia obecnie we Francji ponad tysiąc osób.

Plany otwarcia fabryki we Francji Huawei ogłosił w lutym. "Dziwnie rezonuje z wiadomościami o grupie Nokia" - ocenia dziennik "Le Figaro", przypominając, że Nokia zapowiedziała likwidację 986 etatów we Francji. Huawei wyjaśnia, że powodem wyboru Brumath jest dostęp do wykształconych inżynierów.

W ciągu najbliższych czterech lat Huawei planuje zainwestować we Francji 4 mld euro - ogłosił koncern pod koniec września.

Z Paryża Katarzyna Stańko