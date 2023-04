Francja i Holandia ewakuują swoje placówki dyplomatyczne i obywateli z ogarniętego walkami Sudanu

Francja i Holandia rozpoczęły w niedzielę operacje ewakuacji swoich obywateli i personelu dyplomatycznego z Sudanu, gdzie od kilku dni trwają walki - poinformowały resorty spraw zagranicznych w Paryżu i Hadze.

"Nasze służby zrobią wszystko, co w ich mocy, aby sprowadzić Holendrów tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe" - napisał w niedzielę na Twitterze minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra. Niderlandzki MSZ poinformował, że w Sudanie znajduje się obecnie 152 obywateli Holandii.

Francuski resort spraw zagranicznych oznajmił, że aktualnie trwa "operacja szybkiej ewakuacji". "Obywatele europejscy i ze +sprzymierzonych krajów partnerskich+, którzy przybywają w Sudanie, również mogą zostać objęci ewakuacją" - poinformował MSZ w Paryżu. Francuski dziennik "Le Figaro" przekazał doniesienia, że w Sudanie pozostaje 250 obywateli Francji.

"Podjęto decyzję o zapewnieniu powrotu do kraju naszych obywateli, którzy przebywają w strefach konfliktu" - oświadczyło również w niedzielę tureckie ministerstwo spraw zagranicznych.

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.

"Obie frakcje toczą bitwy uliczne z użyciem broni palnej i artylerii. Dziesiątki tysięcy Sudańczyków uciekło ze swoich domów, podczas gdy miliony są uwięzione z powodu wyczerpujących się zapasów żywności i wody" - relacjonuje w niedzielę amerykański dziennik "Wall Street Journal".

W sobotę wieczorem ewakuowany został personel ambasady USA w stolicy Sudanu Chartumie - poinformowały służby prasowe Białego Domu. Jako pierwsza o misji ewakuacyjnej powiadomiła Arabia Saudyjska, która w sobotę repatriowała 91 swoich obywateli i 66 obywateli innych krajów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał w niedzielę w godzinach porannych do "natychmiastowego i bezwarunkowego" zawieszenia broni, a także zapowiedział, że zaangażowanie USA w Sudanie będzie kontynuowane, nawet jeśli ewakuacja personelu ambasady będzie oznaczać tymczasowe zawieszenie amerykańskiej obecności dyplomatycznej w tym państwie.

Andrzej Pawluszek