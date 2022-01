Francja: Instytut Pasteura: szczyt zakażeń Omikronem nastąpi w połowie stycznia

Francuski Instytut Pasteura poinformował w środę, że szczyt zakażeń wariantem Omikron koronawirusa nastąpi we Francji w połowie stycznia, a w drugiej połowie miesiąca oczekiwany jest najwyższy poziom hospitalizacji z powodu Covid-19.

We wtorek we Francji wykryto najwięcej dobowych zakażeń od początku pandemii - blisko 370 tys. Jednak dzień później minister zdrowia Olivier Veran ocenił, że rzeczywista liczba zakażeń koronawirusem we Francji to od 500 tys. do miliona na dobę.

Reuters przypomina, że siedmiodniowa średnia krocząca zakażeń wzrosła we Francji do 283 tys., a we wtorek na oddziałach intensywnej terapii leczono 3969 chorych na Covid-19.

Rzecznik rządu Gabriel Attal po posiedzeniu Rady Ministrów zapewnił w środę, że rząd zrobi wszystko, aby nie wprowadzać lockdownu i aby szkoły pozostały we Francji otwarte.