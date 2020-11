Francja: Intelektualiści muzułmańscy: należy przestać bojkotować Francję

Francuscy muzułmańscy intelektualiści zaapelowali w dzienniku „Le Monde” o wsparcie władz w walce z islamizmem oraz zaprzestanie bojkotowania Francji i francuskich produktów przez kraje muzułmańskie protestujące przeciwko publikacji karykatur Mahometa.

"Bojkotowanie Francji oznacza ignorowanie jej ideałów" - napisali w poniedziałek we wspólnym apelu intelektualiści muzułmańscy, apelując o zaprzestanie bojkotowania Francji i jej produktów. Apel opublikował dziennik "Le Monde".

Muzułmańscy intelektualiści, wśród których znaleźli się m.in.: rektorzy wielkich meczetów w Paryżu (Chems-eddine Hafiz) i Bordeaux (Tareq Oubrou), pisarze, filozofowie oraz islamolodzy, jak Youssef Seddik czy Mohamed Bajrafil, nawołują do "zgody i zjednoczenia".

"Zgoda i zjednoczenie muszą zwyciężyć we francuskiej wspólnocie narodowej, która obecnie jest ofiarą serii niewypowiedzianych ataków, które nękają nas wszystkich. My, muzułmanie we Francji i innych krajach śródziemnomorskich, wzywamy do spokoju i rozsądku" - napisano w apelu.

Autorzy apelu przyznali, że karykatury Mahometa publikowane we Francji są "wulgarne i szokujące". Podkreślili jednak, że we Francji bluźnierstwo nie jest przestępstwem. Dlatego też proroka można krytykować, a publikowania karykatur zakazać nie można.

"Każdy obywatel może odwołać się do wymiaru sprawiedliwości, jeśli uważa, że granice wolności słowa zostały przekroczone, nie w imię prawa do bluźnierstwa, ale w imię poszanowania godności ludzkiej, niezależnie od religii" - napisano. Dotyczy to katolików, protestantów, żydów czy muzułmanów - doprecyzowano.

"W żadnym razie nic nie uzasadnia użycia przemocy ani w prawie francuskim, ani w islamie" - napisano w apelu.

Autorzy przypomnieli, że "islam odrzuca także jakiekolwiek bałwochwalstwo lub sakralizację człowieka". "Sam prorok Mahomet wspominał, że był tylko posłańcem. Był wielokrotnie wyśmiewany, nazywany szaleńcem, uzurpatorem lub obrażany przez swoich przeciwników" - dodano.

"Bóg nigdy nie wezwał do zabijania sprawców tych prowokacji, ale wezwał do przyjęcia mądrej i cierpliwej postawy w obliczu przeciwności. (...) Morderstwa w obronie proroka, przemoc i wezwania do bojkotu są zatem wyraźnie sprzeczne z przesłaniem Koranu i wynikają ze świeckich i politycznych motywacji daleko odbiegających od duchowej i etycznej głębi islamu" - ocenili autorzy apelu.

Jak zaznaczyli, prezydent Francji Emmanuel Macron szanuje każdą religię oraz francuską tradycję z ustawą z 1905 roku o rozdziale kościoła od państwa. Państwo francuskie nie ingeruje w życie żadnego z kościołów - podkreślili.

W ich opinii prezydent "krytykuje islamizm, który jest wypaczeniem islamu. Krytykując islamistyczną ideologię, szanuje islam".

Autorzy apelu napisali, że prezydent Francji podkreśla potrzebę zbudowania we Francji "islamu Oświecenia, wolnego od obcych wpływów, zorganizowanego i przejrzystego w finansowaniu oraz w pełnej integracji kulturowej".

Zacytowali Koran, pisząc, że "różnorodność kulturowa i religijna jest pożądana przez Boga dla ludzi, który stwierdza: +Gdyby Bóg zechciał, uczyniłby was wyjątkową wspólnotą, ale chciał was wypróbować swoimi darami+".

Zakończyli apel, pisząc: "Bojkot francuskich produktów oznacza bojkot Francji. Bojkotowanie Francji to ignorowanie rzeczywistości jej ideałów, to ignorowanie jej szacunku dla religii, proroka i innych. Musimy powstrzymać bojkot Francji i powrócić na drogę dialogu i wzajemnego szacunku".

Z Paryża Katarzyna Stańko