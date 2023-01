Francja: Iran nie może pouczać nas o wolności mediów

Szefowa francuskiej dyplomacji Catherine Colonna powiedziała w czwartek, że Iran nie może dawać Francji lekcji na temat wolności prasy. Dzień wcześniej Teheran wezwał francuskiego ambasadora w związku z opublikowaniem karykatur najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

Francuski magazyn satyryczny "Charlie Hebdo" zamieścił w tym tygodniu na swych łamach kilkadziesiąt karykatur duchowo-politycznego przywódcy Iranu. Redakcja oznajmiła, że jest to forma wsparcia antyrządowych protestów w Iranie.

W wywiadzie dla LCI TV Colonna zaznaczyła, że Teheran prowadzi złą politykę, stosując brutalne represje wobec demonstrantów i aresztując francuskich obywateli. "Pamiętajmy, że we Francji istnieje wolność prasy, w odróżnieniu od tego, co dzieje się w Iranie" - przypomniała szefowa francuskiej dyplomacji. Podkreśliła też, że we Francji nie ma przepisów penalizujących bluźnierstwo.

Stosunki francusko-irańskie pogorszyły się bardzo w ostatnich miesiącach ze względu na impas w rozmowach na temat reaktywacji międzynarodowego porozumienia z Teheranem z 2015 roku w sprawie jego programu nuklearnego. Francja jest jednym z sygnatariuszy tej umowy. Ponadto w Iranie zatrzymano siedmiu francuskich obywateli w ramach tłumienia antyrządowych protestów, a Paryż krytykuje Teheran za brutalne represje wobec opozycji.

Minister spraw zagranicznych Iranu Husajn Amirabdollahian ostrzegł, że opublikowanie "obraźliwych i nieprzyzwoitych" karykatur Chameneiego spotka się z surową odpowiedzią Teheranu, a Francja posunęła się za daleko.

Amirabdollahian wydał też w czwartek oświadczenie, w którym poinformował, że irańskie władze zamknęły Instytut Francuski i mają zamiar "zrewidować" działalność kulturalną Francji w swym kraju.

Dwaj obywatele Francji zostali niedawno oskarżeni w Iranie o szpiegostwo i działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu tego kraju.

Oświadczenie Teheranu o zatrzymaniu kolejnych domniemanych szpiegów pojawiło się w trakcie trwających w Iranie protestów antyrządowych, które wybuchły w połowie września 2022 roku po śmierci młodej Kurdyjki Mahsy Amini w policyjnym areszcie w niewyjaśnionych okolicznościach. Od rozpoczęcia demonstracji Iran aresztował już wielu cudzoziemców, obwiniając "wrogów z zagranicy" o podburzanie obywateli.