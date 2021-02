Francja: Już ponad 80 tys. ofiar śmiertelnych Covid-19

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano 18 870 nowych zakażeń koronawirusem, na Covid-19 w szpitalach zmarło 436 osób, a w domach opieki od piątku - 288, podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji przekroczyła 80 tys.

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 3 360 235, a zgonów do 80 147 - podała SPF. Do szpitali trafiło 1931 chorych na Covid-19, w tym 334 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych z infekcją koronawirusową zmniejszyła się o 361 i wynosi obecnie 27 634. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 3 332 chorych, tj. o 21 mniej niż w poniedziałek. W szpitalach i domach opieki zmarło łącznie 742 chorych z Covid-19.

Z Paryża Katarzyna Stańko