Francja: Już ponad 90 tys. ofiar śmiertelnych koronawirusa, ponad 4 mln wykrytych zakażeń

Całkowita liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji od początku epidemii wzrosła do 90 079, a wykrytych zakażeń do 4 015 560 – poinformowała w piątek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 25 229 osób, w szpitalach zmarło 223 chorych z Covid-19.

Z powodu zakażenia do szpitali przyjęto 1448 chorych, 306 na oddziały intensywnej terapii.

Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 109 i wynosi 24 749. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4033 chorych.