Francja: Kilkuset protestujących przeciwko reformie emerytalnej związkowców zablokowało dostęp do elektrowni atomowej Bugey

Od 300 do 400 protestujących przeciwko reformie emerytalnej związkowców zablokowało we wtorek dostęp do elektrowni atomowej Bugey we wschodniej Francji, podała telewizja BFM TV. Informacja została potwierdzona przez dyrekcję elektrowni.

Sekretarz związku zawodowego CGT Christophe Paul powiedział BFM, że strajkujący przepuszczają jedynie personel dyżurny zajmujący się bezpieczeństwem.

Akcja protestacyjna nie ma wpływu na produkcję i bezpieczeństwo zakładu jest zagwarantowane - zapewnia kierownictwo elektrowni.

Andrzej Pawluszek