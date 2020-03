Francja: Kolejne 108 ofiar śmiertelnych wirusa; łącznie zmarły 372 osoby

Francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała w czwartek wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 108 - do 372. Liczba zakażonych we Francji zwiększyła się o 41 proc. i wynosi 10 995; dzień wcześniej były to 9134 osoby.

"Liczba osób zakażonych podwaja się co cztery dni (...). Epidemia jest poważna oraz rozprzestrzenia się szybko i intensywnie" - powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Stan 1122 chorych jest bardzo ciężki i wymagają oni podtrzymywania funkcji życiowych; na oddziałach intensywnej terapii leczono 931 osób, przypadki bardzo ciężkie wzrosły o 20,5 proc. - dodał Salomon.

We Francji jest około 5 tys. łóżek połączonych ze sprzętem koniecznym do podtrzymywania funkcji życiowych, ale nie są równie dostępne we wszystkich regionach - podaje Reuters.

We wtorek w południe wszedł w życie nakaz pozostawania w domu, który będzie obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie.