Francja: Kolejne 27 ofiar śmiertelnych wirusa; łacznie zmarło 175 osób

Francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała we wtorek wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 27 - do 175. Liczba zakażonych we Francji wynosi 7730; dzień wcześniej były to 6633 osoby.

Podczas konferencji prasowej dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon powiedział, że 699 osób jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

W ciągu doby liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 16,5 proc. - dodał.

Wcześniej we wtorek minister zdrowia Olivier Veran oznajmił, że sytuacja na wschodzie Francji, w regionie Grand Est oraz w Miluzie i Strasburgu jest bardzo poważna, a chorzy transportowani są śmigłowcami.

W Alzacji, gdzie z powodu epidemii Covid-19 brakuje miejsc w szpitalach, powstaje wojskowy szpital polowy.

We wtorek w południe wszedł w życie nakaz pozostawania w domu, który będzie obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie. "Jeśli za 15 dni sytuacja będzie wystarczająco spokojna, będziemy w stanie znieść wszystkie lub niektóre środki zapobiegawcze" - powiedział Veran.