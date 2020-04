Francja: Kolejne 762 osoby zmarły z powodu koronawirusa, łącznie 15729 zgonów

We Francji w ciągu ostatniej doby zmarły 762 osoby zakażone koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii to 15729, spośród których 5470 zmarło w domach opieki - podało we wtorek francuskie ministerstwo zdrowia.

Francja stała się czwartym krajem - po Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych - w którym liczba zmarłych na Covid-19 przekroczyła 15 tysięcy.