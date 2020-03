Francja: Kolejne 89 ofiar śmiertelnych wirusa; łącznie zmarły 264 osoby

Francuska agencja zdrowia publicznego poinformowała w środę wieczorem, że w ciągu minionej doby liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa wzrosła o 89 - do 264. Liczba zakażonych we Francji wynosi 9134; dzień wcześniej było to 7730 osób.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w ciągu doby o 51 proc., a zakażeń - o 18 proc. Stan 931 chorych jest bardzo ciężki i wymagają oni podtrzymywania funkcji życiowych; połowa z nich to osoby poniżej 60. roku życia - powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor generalny w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Zaczyna brakować maseczek medycznych w aptekach, a nawet dla personelu medycznego, ale rząd uruchamia rezerwy strategiczne, by dostarczyć środki ochrony do departamentów najbardziej dotkniętych pandemią - powiedziała rzeczniczka rządu Sibeth Ndiaye.

We wtorek w południe wszedł w życie nakaz pozostawania w domu, który będzie obowiązywał przez co najmniej dwa tygodnie.