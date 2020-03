Francja: Kolejne trzy zgony, 372 nowych przypadków koronawirusa

Francuski resort zdrowia i solidarności poinformował we wtorek wieczorem, że bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 33 - rano było to 30 osób - a liczba nowych zakażeń zwiększyła się w ciągu doby o 372 przypadki.

We wtorek rano informowano o 1412 przypadkach zakażenia koronawirusem we Francji, wieczorem liczba ta wzrosła do 1784.

Pałac Elizejski poinformował wcześniej o wzmocnieniu środków ochronnych przeciwko Covid-19, podejmowanych w celu ochrony prezydenta.

We Francji z powodu rozprzestrzeniania się epidemii ponad 300 tys. z 12 mln uczniów nie chodzi od poniedziałku do szkoły i objętych jest kwarantanną. Władze Korsyki zamknęły szkoły w stolicy wyspy, Ajaccio. Większość szkół zamknięto również w dwóch departamentach szczególnie dotkniętych Covid-19, Oise i Haut Rhin na północy kraju. W pozostałych regionach, w tym w Paryżu, szkoły zamykane są lokalnie.