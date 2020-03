Francja: Koronawirus - Lourdes otwarte dla pielgrzymów, ale podejmuje środki ostrożności

Lourdes, słynne z cudownych uzdrowień, jedno z najczęściej odwiedzanych sanktuariów maryjnych w Europie, pozostaje otwarte dla pielgrzymów, jednak podejmuje środki ostrożności w związku z epidemią koronawirusa.

W tym największym sanktuarium katolickim w Europie i trzecim na świecie baseny z uzdrawiającą wodą źródlaną, która wypłynęła podczas objawienia Matki Bożej w 1858 roku, nie będą dostępne dla pielgrzymów do czasu wygaśnięcia epidemii koronawirusa.

Rektor sanktuarium Olivier Ribadeau Dumas zapowiedział w czwartek, że w związku ze zbliżaniem się Niedzieli Palmowej, kiedy to radykalnie wzrasta liczba pielgrzymek do Lourdes, zwiększona zostaje liczebność personelu medycznego, czuwającego nad bezpieczeństwem wiernych przybywających do sanktuarium.

Zgodnie z zaleceniem rządu francuskiego na terenie sanktuarium w Lourdes, w południowo-zachodniej Francji, nie będzie mogło przebywać jednocześnie więcej niż 5 tys. osób.

Organizatorzy odwołali 15 proc. przewidzianych na kwiecień pielgrzymek do sanktuarium, głównie z Włoch.