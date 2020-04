Francja: Koronawirus w paryskich ujęciach wody niezdatnej do picia

W czterech z 27 ujęć wody niezdatnej do picia w Paryżu służby sanitarne wykryły koronawirusa. Woda z nich używana jest m.in. do mycia ulic w stolicy Francji. Władze miasta zapewniają, że koronawirus nie przedostanie się do ujęć wody pitnej.

Woda niezdatna do picia z wykrytym koronawirusem pochodzi z Sekwany i Kanału Ourcq. Używana jest do mycia stołecznych ulic i podlewania ogrodów czy wykorzystywana jest w fontannach, które są jednak obecnie nieczynne.

Po wykryciu wirusa w próbkach wody miasto zablokowało zanieczyszczone ujęcia.

Paryski ratusz zapewnił w niedzielę, że stołeczna sieć wodociągowa jest bezpieczna i nadal można pić wodę z kranu bez ryzyka dla zdrowia.

Sieć wody pitnej jest odseparowana od sieci wody niezdatnej do picia - zapewniała w stacji BFM TV przedstawicielka władz miasta ds. polityki zdrowia Anne Souyris. Przyznała, że zanieczyszczenie wody pitnej "byłoby katastrofą dla Paryża".

Agencja zdrowia regionu Ile-de-France podkreśla, że w badaniach naukowych nie udowodniono, iż koronawirus utrzymuje się w wodzie, a woda może być źródłem zakażeń tym patogenem.

z Paryża Katarzyna Stańko