Francja: Kościół katolicki utracił od 30 do 40 proc. dochodów w 2020 r.

Kościół katolicki z powodu pandemii Covid-19 utracił od 30 do 40 proc. dochodów w 2020 roku, czyli około 90 mln euro – poinformowała w środę Konferencja Biskupów Francji (CEF) w swoim raporcie.

To "prawdziwy szok finansowy" z powodu pandemii Covid-19 - konstatuje Konferencja Biskupów Francji w swoim corocznym sprawozdaniu finansowym.

Jednym z głównych źródeł dochodów Kościoła katolickiego we Francji są datki na tacę oraz darowizny. Z powodu częściowego zamknięcia kościołów i zakazu odprawiania mszy z udziałem wiernych, który obowiązywał jeszcze do początku grudnia, to źródło dochodu zostało poważnie ograniczone.

Z Paryża Katarzyna Stańko