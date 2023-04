Francja: "Le Figaro": 88 proc. Francuzów twierdzi, że wywołująca protesty reforma emerytalna wejdzie w życie

88 proc. Francuzów twierdzi, że pomimo trwających w całym kraju od stycznia protestów reforma emerytalna wejdzie w życie - wynika z sondażu opublikowanego w środę przez "Le Figaro".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Od stycznia we Francji zorganizowano 12 ogólnokrajowych strajków przeciwko reformie emerytalnej podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Najwięcej osób wzięło udział w dwóch pierwszych dniach protestów (19 i 31 stycznia), a także 7 marca, na dwa dni przed głosowaniem nad projektem reformy w Senacie - przypomniał dziennik.

Liczba osób biorących udział w strajkach stale maleje. Wyjątkiem były protesty 23 marca, zorganizowane tuż po wprowadzeniu reformy emerytalnej. 12 kwietnia odbył się ostatni strajk, w którym udział wzięło najmniej protestujących przeciwko reformie - zauważa gazeta.

62 proc. ankietowanych twierdzi, że strajki wzmocnią politycznie przewodniczącą prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Według respondentów protesty mogą też wzmocnić polityków Francuskiej Partii Komunistycznej i lewicowej La France Insoumise, a także przedstawicieli związków zawodowych. Maleje natomiast poparcie dla prezydenta i rządu - czytamy w "Le Figaro". Negatywną opinię o prezydencie Emmanuelu Macronie deklarowało w marcu 69 proc. Francuzów (w grudniu 2022 r. - 57 proc.) a o premier Élisabeth Borne - 72 proc. (trzy miesiące wcześniej - 57 proc.) - napisał dziennik.

W myśl opublikowanego w środę sondażu 73 proc. Francuzów chciałoby przeprowadzenia referendum w sprawie reformy emerytalnej. 69 proc. osób oczekuje zmian personalnych w rządzie, a 61 proc. opowiada się za rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego.

Nastrój społeczny panujący we Francji najczęściej określany jest przez Francuzów jako znużenie - zadeklarowało tak 55 proc. respondentów. 42 proc. ankietowanych wskazało na gniew, 39 proc. na nostalgię, a na smutek i strach odpowiednio 36 i 25 proc. Mniej ankietowanych wskazuje - w porównaniu do roku 2022 - na zaufanie (24 proc. w kwietniu 2023 r. w porównaniu do 30 proc. w sierpniu 2022 r.). Jeszcze mniej wskazało na spokój (odpowiednio 24 i 28 proc. w analogicznych okresach) oraz satysfakcję (W 2022 r. 28 proc. obecnie - 19).