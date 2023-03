Francja: „Le Figaro”: rozczarowanie w Pałacu Buckingham po odwołaniu wizyty Karola III we Francji

Wizyta we Francji miała mieć szczególny wymiar z perspektywy Pałacu Buckingham: byłaby to pierwsza monarsza oficjalna podróż zagraniczna od 2015 r., kiedy królowa Elżbieta II odwiedziła Maltę. Brytyjczycy są rozczarowani takim obrotem spraw - napisał francuski dziennik „Le Figaro”.

"Fakt, że podróż odbyłaby się jeszcze przed koronacją, zaplanowaną na początek maja, był kolejnym dowodem na to, że Francja i Niemcy poświęcają jej uwagę. Byłaby wysoce symboliczna, pokazując ocieplenie stosunków z kontynentem po brexitowym ochłodzeniu" - dodaje dziennik.

Według byłego brytyjskiego ambasadora w Paryżu Petera Westmacotta Karol III bardzo czekał na tę wizytę. "Był już we Francji trzydzieści pięć razy oficjalnie i wiele razy w ramach prywatnych wizyt" - stwierdził dyplomata cytowany przez "Le Figaro". Decyzję o odwołaniu podróży nazwał "bezprecedensową, choć nie do końca zaskakującą".

"Niebezpieczeństwo polegało na tym, że będzie postrzegany jako zwolennik polityki emerytalnej Emmanuela Macrona" - ocenił Frank Prochaska z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Jak przypomina francuski dziennik, to nie pierwszy raz, kiedy wizyta brytyjskiego króla we Francji została przesunięta. Podobna sytuacja miała miejsce w 1938 r., kiedy do kraju miał przyjechać Jerzy VI. Jednak pięć dni przed planowanym wyjazdem pary królewskiej zmarła matka jego żony Elżbiety, późniejszej królowej matki, i wizyta została przesunięta o kilka tygodni.

Wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji, która miała rozpocząć się w niedzielę, została przełożona z powodu protestów przeciwko reformie emerytalnej w całym kraju - poinformował w piątek Pałac Elizejski.

Karol III wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji od niedzieli do środy, skąd następnie miał udać się do Niemiec.