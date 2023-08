Francja: „Le Figaro”: szef rady departamentu apeluje o pomoc do rządu i prezydenta w związku z „zalewem imigrantów z Włoch”

W liście skierowanym do prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premier Elisabeth Borne przewodniczący rady departamentu Alpy Nadmorskie Charles-Ange Ginesy pisze o „zalewie nieletnich imigrantów z Włoch” oraz „wybuchowej sytuacji migracyjnej na granicy francusko-włoskiej” – informuje w piątek dziennik „Le Figaro”.

W piśmie do najwyższych władz we Francji, do którego dotarł "Le Figaro", urzędnik podkreśla problemy z radzeniem sobie z osobami nieletnimi bez opieki (UFM - unaccompanied foreign minor), którzy "są obecnie dodatkowymi ofiarami międzynarodowych przepływów migracyjnych".

Wcześniej lokalne władze zwracały się z apelem o pomoc do ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a obecnie kierują swoje prośby do najwyższych władz państwowych.

Jak podaje Ginesy, do 18 sierpnia ponad 4,3 tys. nieletnich cudzoziemców musiało zostać objętych opieką przez departament. Dla porównania w całym 2022 roku było ich nieco ponad 4,9 tys.

"Służby państwowe na granicy są przeciążone, a służby departamentalne nie są w stanie zrobić więcej po wykorzystaniu ogromnych zasobów ludzi i finansów" - stwierdził.

"Le Figaro" przytacza przypadki rekwizycji miejsc hotelowych, na przykład w Antibes, w celu zakwaterowania nieletnich imigrantów.

"W obliczu tej sytuacji rząd obiecał wzmocnienie policji, aby lepiej chronić granicę francusko-włoską, gdzie od początku roku aresztowano już ponad 17 tys. obcokrajowców, co w porównaniu z 2022 rokiem stanowi wzrost o 40 proc." - przypomina dziennik.

W piątek stowarzyszenia broniące praw nieletnich wydały wspólny komunikat, w którym skrytykowały "niedopuszczalne traktowanie" przybyszów, a także "całkowicie nielegalne" ich wydalenia. Według nich funkcjonariusze policji mieli celowo rejestrować fałszywe daty urodzeń tych osób, aby uzasadniać takie wydalenia. Stowarzyszenia protestowały również z powodu warunków przetrzymywania nieletnich imigrantów, zwłaszcza w trakcie fali upałów.

Jak podkreśla "Le Figaro", list przewodniczącego rady departamentu Alpy Nadmorskie nie jest bez znaczenia, ponieważ jesienią w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie francuskiego parlamentu, ma się odbyć debata na temat nowego prawa migracyjnego.

W podobnym tonie co Ginesy wypowiedział się również Eric Ciotti, przewodniczący partii Republikanie (LR), których poparcia w sprawie nowych przepisów migracyjnych będzie szukał francuski rząd.

"Sytuacja migracyjna na włoskiej granicy jest bardziej wybuchowa niż kiedykolwiek. Departament Alpy Nadmorskie stoi w obliczu bezprecedensowego napływu nielegalnych +nieletnich+" - napisał Ciotti na platformie X (d. Twitterze), przyłączając się do apelu Ginesy'ego o pomoc ze strony państwa.

"Rząd musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki" - dodał Ciotti.