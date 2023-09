Francja: "Le Monde": Papież Franciszek woła o sprawiedliwość w imieniu migrantów i bezbronnych

Papież Franciszek woła o sprawiedliwość w imieniu migrantów i bezbronnych – podsumował w niedzielę dwudniową wizytę papieża w Marsylii dziennik "Le Monde", podkreślając, że zwierzchnik Kościoła rozmawiał z imigrantami i organizacjami pozarządowymi pomagającymi im na Morzu Śródziemnym oraz wypowiedział się przeciwko procedowanej we Francji tzw. ustawie o końcu życia.

"W Marsylii papież skrytykował +wirusa ekstremizmu+ i +dyktaturę obojętności+ w odniesieniu do wraków statków i utopionych ludzi, do których wszyscy +przywykli+ i których wszyscy uważają za +liczby bez twarzy i historii+" - zauważył francuski dziennik.

Papież uścisnął dłoń 23-letniemu Gwinejczykowi uratowanemu przez Aquarius, pierwszy statek stowarzyszenia humanitarnego SOS Mediterranee, i serdecznie podziękował szefom tego stowarzyszenia. "Bardzo się cieszę, że widzę tutaj wielu z was, którzy wyruszacie w morze, aby ratować migrantów, choć często uniemożliwiają wam to gesty nienawiści" - przypomniał "Le Monde" słowa papieża, dodając, że "niektórzy uznali to za bardzo polityczne ostrzeżenie dla Francji i Włoch".

"Le Monde" oraz serwis Mediapart zaznaczyły, że papieska sobota w Marsylii rozpoczęła się od śniadania z ubogimi. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Sióstr Miłosierdzia w dzielnicy Saint-Maura w 3. dzielnicy miasta. Początkowo spotkanie miało odbywać się w siedzibie arcybiskupstwa, ale w ostatniej chwili Franciszek zmienił program i udał się do misjonarzy Matki Teresy w jednej z najbiedniejszych dzielnic w kraju. W tym wydarzeniu uczestniczyli również muzułmanie.

Francuski dziennik zauważył, że "Franciszek znalazł czas, aby porozmawiać z 70 młodymi studentami i przedstawicielami wszystkich wyznań, pochodzącymi z wybrzeży Morza Śródziemnego". Młodzi ludzie podkreślali, że są "młodzieżą papieża".

"Ci, którzy ryzykują życie na morzu, nie napadają, lecz szukają gościnności" - mówił papież. "Marsylia to duży port i wielkie drzwi, których nie można zamknąć", podczas gdy "z drugiej strony zamknięto kilka portów śródziemnomorskich".

"Le Monde" podkreślił słowa papieża dotyczące przyjmowania migrantów: "Mare Nostrum (Morze Śródziemne - PAP) woła o sprawiedliwość swoimi brzegami, gdzie z jednej strony króluje bogactwo, konsumpcjonizm i marnotrawstwo, a z drugiej bieda i niepewność".

Dziennik ocenił, że Franciszek skrytykował "francuski model asymilacji", który "nie uwzględnia różnic, pozostaje sztywny w swoich paradygmatach" i kompromituje "przyszłość poprzez zwiększanie dystansów i powodowanie gettoizacji", powodując "wrogość i nietolerancję".

Papież krytykował również procedowaną we Francji tzw. ustawę o końcu życia, której celem jest częściowa legalizacja eutanazji lub "aktywnej pomocy w umieraniu". "Kto słucha jęków osamotnionych starszych ludzi, którzy zamiast być doceniani, są wpędzani w fałszywie godną perspektywę słodkiej śmierci, w rzeczywistości bardziej słonej niż wody morza?" - przypomniały media słowa Franciszka.

Organizacja pomagająca migrantom na Morzu Śródziemnym SOS Mediterranee z zadowoleniem podsumowała wizytę papieża - "jednego z niewielu, którzy wypowiadają się" na temat migrantów.

"To dla nas bardzo ważna wizyta, rzucająca światło na ten humanitarny dramat, który trwa w regionie Morza Śródziemnego. Zwykle o tym zapominamy, ale od 2014 roku oznacza to utratę życia ponad 28 tys. ludzi" - stwierdził na antenie telewizji BFM prezes stowarzyszenia SOS Mediterranee Francois Thomas.

Z Paryża Katarzyna Stańko