Francja: "Le Monde": słowa Bidena o Putinie potwierdzają reset w stosunkach USA-Rosja

„Niezbyt dyplomatyczna zagrywka Joe Bidena jest dobitnym potwierdzeniem, że w stosunkach między Waszyngtonem a Moskwą nastąpił +reset+” - komentuje dziennik "Le Monde" wypowiedź prezydenta USA, który swego rosyjskiego odpowiednika nazwał w niedawnym wywiadzie „zabójcą”.

Natomiast korespondent waszyngtoński portalu Huffington Post twierdzi, że niewielkie jest ryzyko dalszego pogłębienia kryzysu, gdyż "oba wielkie mocarstwa potrzebują wzajemnych stosunków". Zauważa, że "po czterech latach z jowialnym Donaldem Trumpem nastąpiła radykalna zmiana tonu wobec Władimira Putina".

Dziennikarz przypomina, że brak sympatii między Bidenem i Putinem nie jest czymś nowym, gdyż - jak pisze - jako wiceprezydent Biden opowiadał po spotkaniu z prezydentem Rosji, że powiedział mu: "Patrzę panu w oczy i nie wydaje mi się, żeby miał pan duszę".

Korespondenci "Le Monde" odnotowują, że zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie media "zastanawiają się, do jakiego stopnia to wystąpienie (Bidena w telewizji - PAP) było przygotowane". Oceniają, że "rzuca się w oczy kontrast z poprzednikiem (tj. Trumpem - PAP)" i przytaczają przychylne wobec prezydenta Rosji słowa Donalda Trumpa, wypowiedziane przy różnych okazjach.

Po czym komentują: "Swoją postawą Donald Trump połączył przeciw sobie deputowanych republikańskich i demokratycznych w Kongresie, którzy zmusili go do przyjęcia kolejnych sankcji wobec Rosji, po próbie otrucia w Londynie w 2018 r. byłego szpiega rosyjskiego". Podkreślają, że stosunki USA z Moskwą stanowią obecnie "jeden z niewielu tematów, w których panuje zgoda między (demokratycznym) prezydentem a republikańską opozycją".

Redaktor naczelny portalu "L'Opinion Internationale" Michel Taube w komentarzu zatytułowanym "Joe Biden gra Johna Wayne'a" Taube wylicza "antyeuropejskie", jak je ocenia, posunięcia nowego lokatora Białego Domu i po nazwaniu go "naczelnym wodzem największego światowego mocarstwa" pisze, że "jest coś dziecinnego w nazwaniu rosyjskiego prezydenta +zabójcą+".

Za "dziecinadę" uznał również komentator ochłodzenie stosunków USA z Arabią Saudyjską i wyraził nadzieję, że dzięki temu "Francja będzie mogła sprzedać Saudyjczykom (myśliwce bombardujące) Rafale".

Wyrażając żal z "powrotu do zimnej wojny", Taube przyznaje rację tym, "którzy są za oddaleniem się od Wujka Sama i za zbliżeniem z Rosją". Następnie wzywa do zacieśnienia stosunków z Rosją, nazywając ją "głęboko europejską, niezależnie od tego, jak się to nie podoba krajom wschodu, z Polską na czele".

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił do Paryża prezydenta Putina na przypadającą 5 maja, dwusetną rocznicę śmierci Napoleona.